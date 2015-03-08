تعيين هشام أبو سنة رئيسًا لهيئة موانئ البحر الأحمر

استلم اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بمقر الهيئة بالسويس عصر اليوم، قرارا بتعيينه بشكل رسمى رئيسًا للهيئة خلفا للواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الذى بلغ السن القانونية.

ويأتى القرار بعد صدور قرار بتولى أبو سنة رئاسة الهيئة فى 27 أكتوبر الماضى كقائم باعمال للهيئة، وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار تعيين هشام أبو سنة صباح اليوم رسميا رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر.

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