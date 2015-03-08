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محافظ القليوبية يأمر بعمل قاعدة بيانات دقيقة لأملاك الدولة بالمحافظة

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محافظ القليوبية يأمر بعمل قاعدة بيانات دقيقة لأملاك الدولة بالمحافظة محافظ القليوبية يأمر بعمل قاعدة بيانات دقيقة لأملاك الدولة بالمحافظة
اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، مع ممثلى وزارة الموارد المائية والرى، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولى أملاك الدولة بالمحافظة، من أجل بحث كيفية حصر أملاك الدولة بدائرة المحافظة، وذلك حفاظًا عليها من التعدى، بالإضافة إلى إنشاء وحدة معلومات استخدامات الأراضى بالمحافظة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة بأى شكل من الأشكال.

وأعرب المحافظ عن رغبته فى إنشاء هذا المشروع بالمحافظة من أجل إنشاء قاعدة بيانات جغرافية واضحة ودقيقة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة على مستوى المحافظة.

كما أمر المحافظ خلال الاجتماع بتطوير إدارة الأملاك بمحافظة القليوبية، وإدخال العناصر الشبابية من حملة الماجيستير والدكتوراه بالإدارة، بالإضافة إلى الميكنة من خلال إنشاء مركز تكنولوجى لأملاك الدولة بالمحافظة، حيث إنها تلعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على أملاك الدولة من التعدى عليها من قبل بعض المواطنين أصحاب المصالح الشخصية، علمًا بأن هذه الأراضى هى أملاك لجميع المواطنين مثلها مثل الوقف، ولا يجب التعدى عليها أو إهدارها لأن لها حرمة المال العام.

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مصر 365