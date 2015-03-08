"حى وسط": العقار المنهار بالإسكندرية سليم إنشائيا ولم يصدر له قرار إزالة

قال اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق السكندرية، إن هناك انهيارا جزئيا فى سقف أحد المحلات بالعقار رقم 88 الكائن بشارع الطيار محمود أبو السعود بمنطقة "وينجت"، غير صادر بشأنه قرار إزالة أو ترميم، و هو عقار سليم من الناحية الإنشائية.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن جزءا من سقف محل أسفل العقار قد انهار أثناء قيام مالك المحل بعمليات صيانة وتجديدات بالمحل الخاص به.

>