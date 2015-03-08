نقيب الصيادلة يتابع أزمة الصيدلى المختطف بالشرقية

توجه الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة اليوم، إلى محافظة الشرقية لمتابعة أزمة اختطاف الصيدلى سيد الدراوى، والذى تم اختطافه يوم الثلاثاء الماضى، من صيدليته الخاصة بقرية العزازى مركز فاقوس بالشرقية من قبل 4مسلحين ملثمين.

وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته، أن النقيب تواصل مع مدير أمن محافظة الشرقية لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الخاطفين وعودة الصيدلى إلى أسرته.

كما زار نقيب الصيادلة منزل الصيدلى واطمئن على أسرته، ووعدهم بمتابعة الموضوع بنفسه مع كل الجهات، مؤكداً أن جميع الجهات الرسمية تتعاون من أجل عودة الصيدلى فى أسرع وقت.