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محكمة روسية تأمر باحتجاز 5 أشخاص بتهمة مقتل المعارض “نيمتسوف”

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محكمة روسية تأمر باحتجاز 5 أشخاص بتهمة مقتل المعارض “نيمتسوف” محكمة روسية تأمر باحتجاز 5 أشخاص بتهمة مقتل المعارض “نيمتسوف”

ذكرت وكالة “انترفاكس” للأنباء اليوم أن محكمة في موسكو أمرت باستمرر احتجاز ثلاثة مشتبه بهم في مقتل المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف.

والثلاثة هم شاجيد جوباشيف ورمضان باكاييف وتمرلان اسكيرخانوف.

وفي وقت لاحق أمر قاض بالمحكمة بإبقاء المشتبه به الرابع أنزور جوباشيف رهن الاحتجاز للاشتباه في ضلوعه في القتل.

وقال القاضي إن جوباشيف الذي كان يغطي وجهه في القاعة نفى للمحققين ضلوعه في الجريمة حسب ما ذكرت رويترز.

وكانت المحكمة قد أمرت في وقت سابق باحتجاز مشتبه به خامس يدعى زاؤور داداييف للاشتباه في تورطه في قتل نيمتسوف.

 

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