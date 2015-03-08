فلاحي السادات ووادى النطرون: النائب العام استمع إلينا ووعدنا بالتحقيق في البلاغات

تقدم المئات من المزارعين والفلاحين بالسادات ووادى النطرون بلاغات اليوم ، لنائب العام المستشار هشام بركات ضد كلا من وزير الإسكان ورئيس مدينة السادات لإزالة زراعاتهم وتجريف أراضيهم ، وأكد المزراعون والفلاحين أن النائب العام استمع لشكواهم وتلقى منهم البلاغات وإحالها للنيابة المختصة.

وأشاد الفلاحين والمزارعين الذين إلتقاهم النائب العام باللقاء وحسن الإستقبال وإطمئنوا أن حقوقهم ستعود إليهم ، وأن لا أحد فوق القانون والمسأله.

ومن جانبه أشاد المهندس محمدعبد الرحمن السعيطي رئيس الهيئة التاسيسية للمجلس القومى لشئون الفلاحين والمنتجين الزراعيين ، بحسن إستماع النائب العام للفلاحين ووعدهم بالتحقيق فى بلاغاتهم ، وإعادة الحقوق لأصحابها ، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع التدخل فى أحكام القضاء أو يشكك فى نزاهته.

والجدير بالذكر أن فلاحى السادات ووادي النطرون نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى قبل تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان ورئيس مدينة السادات احتجاجا على إزالة زراعاتهم.