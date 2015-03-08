أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القوات الأمنية العراقية تفكك 43 عبوة ناسفة في محيط الكرمة بالأنبار

Google+ Print
القوات الأمنية العراقية تفكك 43 عبوة ناسفة في محيط الكرمة بالأنبار القوات الأمنية العراقية تفكك 43 عبوة ناسفة في محيط الكرمة بالأنبار

قوات الأمن العراقية

افاد مصدر أمني في عمليات الأنباراليوم، بأن القوات الأمنية فككت 43 عبوة ناسفة على محيط مدينة الكرمة شرقي المحافظة، فيما أكد تقدم القطاعات الأمنية هناك.

وقال المصدر في حديث لموقع السومرية نيوز العراقي ، إن قوة من مكافحة المتفجرات التابعة لفرقة التدخل السريع الأولى تمكنت، اليوم، من تفكيك 43 عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش الإرهابي على محيط مدينة الكرمة شرقي الانبار، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن نفسه، إن القطاعات الأمنية التابعة للفرقة الأولى والفرقة السادسة والفرقة 17 تتقدم بشكل كبير خلال عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قضاء الكرمة.

وشهدت محافظة الأنبار، اليوم ، إصابة قائد الفرقة السابعة في الجيش العميد الركن مجيد اللهيبي باشتباكات مع تنظيم داعش غربي الأنبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا