القوات الأمنية العراقية تفكك 43 عبوة ناسفة في محيط الكرمة بالأنبار

افاد مصدر أمني في عمليات الأنباراليوم، بأن القوات الأمنية فككت 43 عبوة ناسفة على محيط مدينة الكرمة شرقي المحافظة، فيما أكد تقدم القطاعات الأمنية هناك.

وقال المصدر في حديث لموقع السومرية نيوز العراقي ، إن قوة من مكافحة المتفجرات التابعة لفرقة التدخل السريع الأولى تمكنت، اليوم، من تفكيك 43 عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش الإرهابي على محيط مدينة الكرمة شرقي الانبار، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن نفسه، إن القطاعات الأمنية التابعة للفرقة الأولى والفرقة السادسة والفرقة 17 تتقدم بشكل كبير خلال عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قضاء الكرمة.

وشهدت محافظة الأنبار، اليوم ، إصابة قائد الفرقة السابعة في الجيش العميد الركن مجيد اللهيبي باشتباكات مع تنظيم داعش غربي الأنبار.