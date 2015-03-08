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محافظ سوهاج يكلف رئيس حي شرق بتحرير محضر بيئة لأرض مقلب قمامة‎

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محافظ سوهاج يكلف رئيس حي شرق بتحرير محضر بيئة لأرض مقلب قمامة‎ محافظ سوهاج يكلف رئيس حي شرق بتحرير محضر بيئة لأرض مقلب قمامة‎

محافظ سوهاج

ترأس الدكتور إيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج  حملة مرافق مكبرة ضمت الحملة رئيس مدينة سوهاج ورئيس حى شرق وقيادات من شرطة المرافق والمرور والنجدة .
> وقام بجولة فى شوارع مدينة سوهاج تضمت كلا من شارع (15) والتحرير وستى و شارع أسيوط سوهاج وشارع أحمد شوقى والأرقم وأمر بإزالة كافة التعديات على الأرصفة من المحلات التجارية وتم ازالتها بالفعل .

وأصدر على الفور بفرض غرامة ألف جنية وسحب التراخيص من المحلات التجارية المخالفة وتشكيل حملات ليلية لإزالة التعديات والمخالفات وتشكيل لجنة من الصحة لمتابعة المخابز ولجنة من لمتابعة الأنابيب الصغيرة بالمحلات وكلف رئيس حى شرق بعمل محضر بيئة لأرض مقلب قمامة بشارع أحمد شوقى أمام قسم ثانى وعمل محضر لصاحب محل واستمع لأراء المواطنين وطلباتهم .

 

 

 

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