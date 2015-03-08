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محمد بن راشد يزور المكتب الإعلامي لحكومة دبي ويطّلع على إنجازاته

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محمد بن راشد يزور المكتب الإعلامي لحكومة دبي ويطّلع على إنجازاته محمد بن راشد يزور المكتب الإعلامي لحكومة دبي ويطّلع على إنجازاته

 زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأطلع سموه على سير العمل في المكتب وأهم الانجازات التي تم تحقيقها في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل الإيجابي البناء مع المجتمع الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي.

واستمع سموه إلى عرض موجز من منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي حول أهم المبادرات والمشاريع التي يعتزم المكتب تنفيذها خلال العام 2015 والتي تعتمد في جوهرها على مجموعة من الأفكار المبتكرة وغير التقليدية استلهاما لرؤية وتوجيهات سموه المستمرة في اتجاه تبني الإبداع نهجا رئيسا للتفكير بما لذلك من أثر في تحقيق الريادة لدولتنا ويؤكد رفعة شعب الإمارات وتقدمه ورقيه.

ووجه سموه فريق العمل في المكتب الإعلامي بمواصلة العمل على تقديم مزيد من الأفكار الجديدة التي تواكب الطموحات العريضة لدولتنا، وتؤكد أن الإمارات قادرة دائما على الوصول إلى مستويات جديدة من التميز ضمن كافة المجالات، بجهود أبنائها وبناتها المخلصين، معربا سموه عن خالص أمنياته بالتوفيق للجميع في القيام بواجباتهم ومهامهم على الوجه الأمثل.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الذي حضره قيادات المكتب الإعلامي ومدراء إداراته على الجهد الطيب الذي يبذله المكتب وتعاونه مع كافة أجهزة لتعزيز رسالتنا إلى العالم وتوطيد الروابط مع مختلف الجهات الإعلامية الإقليمية والدولية.. معربا سموه عن ارتياحه للاستراتيجية التي يتبعها المكتب في مجال تمكين الكادر الوطني ومنحه المساحة اللازمة للإبداع والمشاركة بأفكار خلاقة في مجال العمل الإعلامي.

وفي ختام الزيارة التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع جميع العاملين في المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

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