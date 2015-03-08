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لجنة حصر الأموال تتحفظ على 6 شركات و3 مدارس دولية تابعة للإخوان

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لجنة حصر الأموال تتحفظ على 6 شركات و3 مدارس دولية تابعة للإخوان لجنة حصر الأموال تتحفظ على 6 شركات و3 مدارس دولية تابعة للإخوان

رئيس لجنة حصر أموال الإخوان

 

صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

إن قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل التحفظ على عدد ستة عشر عنصر من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية،وكذا التحفظ على عدد ست شركات وعدد ثلاث مدارس دولية تتبع الجماعة الإرهابية.

وتؤكد اللجنة أنها حتى الأن لم يصلها أى إخطارات بتنفيذ الحكم الصادر باعتبار منظمة حماس جماعة إرهابية ولم تتخذ اللجنة أى قررات خاصة بذلك ولاصحة لما نشر مطلقا بالصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن ذلك.

وتهيب اللجنة بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة ، فيما تنشره من أخبار تتعلق بعمل اللجنة.

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