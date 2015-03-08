لماذا يكرهنا …. أوباما ؟ | بقلم : جمال الشناوي

بعد ١١ سبتمبر . . طاف محللون أمريكيون عواصم العالم العربى والإسلامى يحملون سؤال واحد يوجهونه إلي كل من إلتقوهم لماذا يكرهنا العرب ؟..وكنت بين من أجابوا على السؤال ..وفيما تصورت وقتها أن جرائم أمريكا ضد مصر لم تكن فقط دعم الجيش الأمريكى لإسرائيل فى حرب أكتوبر ..وسقوط مئات الشهداء من جيشنا بسلاح وجنود أمريكان تم نقلهم إلي مطار المليز العسكرى جنوب العريش حيث جبهه القتال ..بينا وبينكم دم ..قبلها بعقود رفضت الولايات المتحدة تمويل السد العالى، بل وأمرت البنك الدولى بسحب التمويل ..العداء بدأ من جانب واشنطن واستمر .

> ومن حقنا الآن أن نعيد طرح السؤال عليهم ..لماذا يكرهنا أوباما ..؟ المتابع للسياسة الأمريكية حتى فى سنوات مبارك بل والسادات يكتشف عن أمريكا قررت تغيير تكتيك الدفاع عن إسرائيل ..مع الدعم العسكري والمساعدات بلا حدود ..كان من الواجب حسب خطة الداهية كيسنجر هو تفتيت أعداء إسرائيل وتقسيمهم ..حتى تحتكر الدولة العبرية القوة ..ويسعى إليها كيانات عربية فى العراق المقسم وسوريا الممزقه ..واستهداف مصر بذات الوسائل ..إلا أن الشعب المصري الذى ابتلع طعم الديمقراطية على الطريقة الأمريكية لبعض الوقت ..عاد وانتفض بعد عام واحد علي حكم أتباع وخدم سياسة التفتيت الأمريكية .

فيما أتصور لن تتوقف أمريكا عن العودة إلي سيرتها الأولى فى الترويج لفوضى خلاقه تقسم المقسم وتضمن إلي الأبد إزدهار الدولة العبرية وسيادتها للعالم العربي .

> أمريكا تستهدف بعض الشباب ببرامج ترسخ فى وجدانهم القيم الأمريكية بعدما فشلت في أماكن أخرى خاصة مع الشباب الإيرانى ..الديمقراطية ليست رجسا من عمل الشيطان ..لكنها ليست نموذجا يتم نقله من واشنطن عبر حاوية شحن ..ليتم تركيبها فى مصر .

أمريكا بعد ثورة المصريين فى يونيو ..أصابتها صدمه مروعة .. فرد فعل المصريين لم يكن متوقعا بعد حملات ممنهجة تستهدف طوائف الشعب خصوصا المسيحيين المصريين ولا مانع من التضحية ببضعة مئات منهم فى سبيل حرب داخلية ..إضافه إلي تشويه الجيش للحد من قدراته على التحرك ..وكلنا لم ننسى شائعات سيطرة الجيش على ٩٠ ٪ من الإقتصاد ..واستهدافه بحملات سخرية تتعلق بنشاط إقتصادى بدء مع الراحل أبو غزالة للتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة .

> لكن المسيحيين والجيش وملايين المصريين استوعبوا الدرس جيدا ..وكان رد الفعل الذى أصاب الأمريكان بخيبة أمل شديدة .

أمريكا بدأت من جديد جمله ممنهجة عبر دول متحالفة معها لخلق جيل جديد من الشباب الذى يروج لأهداف أمريكية خبيثه دون وعى .

قبل أيام بدأت المرحلة الأولى من الجولة الثانية من تطوير الهجوم الأمريكى .. بعيدا عن القاهرة وفى فندق قصر برلين بألمانيا كان المدربون الأمريكيون من المعهد الديمقراطى الذى يتلقى جانب كبيرا من ميزانيه من خارجية جون كيرى ..يبدأون التدريب لعدد من الشباب كان بينهم مصريين تم إختيارهم بعناية فائقة ..لخلق جيل جديد غير معروف على الساحة السياسية ..وكان أحد أهم دروس الأمريكان للمصريين التدريب علي على الحشد وكسب التأييد بوسائل مختلفة حتى لو كانت ترويج الأكاذيب لإقناع الجماهير .

> وكان الدرس الثانى فى هذه الدورة هو كيفية الحصول على التمويل المحلى والدولى لأنشتطهم ..وقدم المدرس الأمريكى للفوضي عروضا لتمويل بعض التحركات بين المواطنين ..نفس السيناريوهات تتكرر وبذات الوسائل .

> لا يوجد شخص طبيعى فى العالم يكره الإنفتاح على الديمقراطية وإتساع رقعة الحريات فى المجتمعات ..لكن أمريكا ذاتها لا تسعى للحريات إلا لتحقيق أهدافهما ..فهل كان نظام الحكم فى مصر ديمقراطيا طيله ٣٠ عاما من دعم مبارك ..هل تدبير إنقلاب دموى على رئيس أوكرانيا المنتخب من أعمال الديمقراطية ..أم من أولويات المصالح الإستعمارية وصراع القوى ..الديمقراطية عن أمريكا لا تختلف كثيرا عن نظرة الإخوان لها ..هى السلم الذي يصعدون به الأتباع إلى السلطة ..أو يحقق به صانع الديمقراطية الأمريكى مصالح النفوذ والهيمنة ..تلك هى الحقيقة .

الديمقراطية ليست من عمل الشيطان ..لكن يجب أن تزامنها تنمية إقتصادية ونهضة وثورة ثقافية ..لكن واشنطن تصر عليها فقط حينما تشعر بتراجع نفوذها فى دولة ما .

دليل آخر ..طبعا أمريكا روجت من بين أدواتها لغزو الدول بلا جيوش إلي حرية التظاهر ..ودون تدخل من السلطة ..وطبعا هو حق فعلا لكن يجب تنظيمه بالقانون .

> ليس معنى ذلك أننى أو غيرى يوافقون على الصيغة الحالية لقانون التظاهز المصرى ..ويجب أن يخضع لتعديل فورى يضمن الحق ..ويصون الواجب

صديق مصرى يقيم بواشنطن ..أراد هو ومجموعة من المصريين تنظيم مظاهرة أثناء زيارة وزير الخارجية “المحترم” سامح شكرى..ولأن صديقى المصرى يؤمن بالقيم الديمقراطية على طريقه أمريكا التى يحمل جنسيتها ..فتحمس لمظاهرة لدعمم وزير خارجية بلده الأم .. وكانت النتيجة مخيبة لآماله ..قال لي أن فوجئ بضرورة الحصول على تصريح منفصل من إدارة البوليس ..وعليه سداد ٥٠ دولار للساعتين ..إضافه إلي موافقه منفصلة على تشغيل مكبر الصوت وسداد ٤٥ دولار ..وعليه وزملائه توفير مصدر للطاقة خاص بالمظاهرة “مولد كهربى”

> التعهد بعدم إقامه منصات أو سلالم ..أو خيام أو بالونات حسب متطلبات أمن المنشآت التى سيقفوا أمامها ..

> يمنع سيارات الباعة الجائلين ..والخمور والكراسى ..عدم وضع اللافتات الكبيرة خارج المظاهرة وعلى الأشجار أو فى حرم المنشآت التى يستهدفونها بالمظاهرة..

> ومن أهم الشروط الإلتزام والتعهد بتنظيف المكان أثناء فعاليات التظاهر وإزاله القمامة بالكامل عقب الإنتهاء ..عدم حمل شعارات تحض على الكراهيه أو تخالف الآداب العامة ..أو تزدرى الأديان ..تحديد مسئول عن المظاهرة للتواصل حتى لا ينضم إليها غرباء من خارج طالبى التظاهر ..وبعد كله هذه الشروط ..تتولى الشرطة حماية المظاهرة وفى حالة المخالفة من المتظاهرين تتم محاسبة المنظمين بعقوبات تصل إلى الحبس .

هل فى بلادنا يقبل ..حمله القيم الأمريكية الذهاب إلى الشرطة ..وطلب التصريح ؟ لا أظن ..يقولون أنها الحرية ..الإخطار فقط ..وأنا ربما أميل إلي ذلك لكن هل يقبل أبناء واشنطن فى مصر الخضوع لتلك الشروط ..؟

> نعم قانون التظاهر فى مصر يحمل عقوبات قاسية .. يجب تخفيفها وتعديله بما يتوافق مع تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان .

أخيرا ..عاود أوباما سيرته الأولى ..وإنطلقت برامج أمريكية فى عواصم أوربية لخلق جيل جديد من الشباب المصريين الأمريكان ..يقودون فوضى تصر عليها أمريكا ..هل معنى ذلك أن خطة لإستهداف الجيش المصرى عبر منظمات دوليه تابعة لهيمنة الإدارة الأمريكية وجيل الفوضى داخليا.. ستبدأ من جديد ؟

> نحن لا نعيش فى واحة الديمقراطية ولذلك على الدولة في مصر أن تبدأ خطوات مدروسة حتى تفوت الفرصة على واشنطن وأتباعها