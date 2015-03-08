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وزير السياحة يقوم بجولة تفقدية لمركز تتبع المركبات وقطاعات الوزارة المختلفة

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وزير السياحة يقوم بجولة تفقدية لمركز تتبع المركبات وقطاعات الوزارة المختلفة وزير السياحة يقوم بجولة تفقدية لمركز تتبع المركبات وقطاعات الوزارة المختلفة

وزير السياحة فى مركز التتبع

قام وزير السياحة خالد رامي بجولة تفقدية ظهر اليوم لمركز تتبع وحدة المركبات السياحية بالوزارة مشددا على ضرورة استمرارية ضبط منظومة النقل السياحى من خلال آليات المراقبة الالكترونية حيث يتم من خلاله مراقبة خط سير الحافلات السياحية بكافة المناطق السياحية المختلفة ومراقبة أداء السائقين.

وقد أشاد الوزير بأداء المركز وأهميته في الحد من تعرض المركبات السياحية لحوادث الطرق.

وقد اطلع رامي على بعض التقارير الصادرة عن المركز والتي يتضح من خلالها كافة تحركات المركبة منذ بدء خط سيرها وأماكن توقفها والسرعات التي تسير عليها وأسلوب قيادة السائق.

كما قام الوزير بجولة تفقدية لإدارات وقطاعات الوزارة للاطمئنان على حسن سير العمل والاستماع إلى شكاوى ومقترحات تطوير الاداء.

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