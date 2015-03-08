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الأهلي ينفي وجود خلافا في الإدارة بسبب جاريدو

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الأهلي ينفي وجود خلافا في الإدارة بسبب جاريدو الأهلي ينفي وجود خلافا في الإدارة بسبب جاريدو

نفى الأهلي وجودا خلافا بين محمود طاهر رئيس النادي وبين هشام العامري عضو مجلس الإدارة بخصوص إقالة مدرب الفريق خوان جاريدو الإسباني.

أكد جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي لـFilGoal.com أنه لا وجود لمثل هذا الخلاف، وصرح بأن هذه الواقعة لم تحدث بالأساس.

وشدد جبر على أن جاريدو يحظى بدعم كافي داخل النادي من قبل الجميع، ولا يوجد من يتحدث في أمور فريق الكرة إلا طاهر رئيس النادي ومدير الكرة علاء عبد الصادق.

وتعجب جبر من تداول مثل هذه الأخبار في الوقت الحالي، والفريق يستعد لخوض غمار دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي يوم السبت 14 مارس المقبل.

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