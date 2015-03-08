أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصر الأوليمبي يقصي كينيا ويتأهل للدور الثاني من تصفيات الألعاب الإفريقية

Google+ Print
مصر الأوليمبي يقصي كينيا ويتأهل للدور الثاني من تصفيات الألعاب الإفريقية مصر الأوليمبي يقصي كينيا ويتأهل للدور الثاني من تصفيات الألعاب الإفريقية

أطاح منتخب مصر الأوليمبي بنظيره الكيني من تصفيات دور الألعاب الإفريقية بعد التعادل 1-1 في لقاء العودة بمدينة مشاكوس، وكان لقاء الذهاب قد انتهى في القاهرة بفوز الفراعنة 3-0.

سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف المصري في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، تعادل بعدها المنتخب الكيني بست دقائق من ركلة جزاء أيضا.

وسيلعب منتخب مع الفائز من بوروندي والكونجو الديموقراطية في الدور المقبل، وذلك في مشواره نحو دور الألعاب الإفريقية المقامة في الكونجو سبتمبر المقبل.

وعقب المباراة أشاد حسام البدري مدرب الفريق بلاعبيه في تصريحات إذاعية، عقب أداؤهم الرائع في ظل الظروف المحيطة في كينيا.. وأكد أن منتخب مصر كان بإمكانه الفوز بعد إهداره للعديد من الفرص.

وكان مسعد عوض حارس مرمى المنتخب هو نجم المباراة الأول، إذ قام بالعديد من التصديات أمام هجوم المنتخب الكيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار