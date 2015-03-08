مصر الأوليمبي يقصي كينيا ويتأهل للدور الثاني من تصفيات الألعاب الإفريقية

أطاح منتخب مصر الأوليمبي بنظيره الكيني من تصفيات دور الألعاب الإفريقية بعد التعادل 1-1 في لقاء العودة بمدينة مشاكوس، وكان لقاء الذهاب قد انتهى في القاهرة بفوز الفراعنة 3-0.

سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف المنتخب المصري في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، تعادل بعدها المنتخب الكيني بست دقائق من ركلة جزاء أيضا.

وسيلعب منتخب مصر مع الفائز من بوروندي والكونجو الديموقراطية في الدور المقبل، وذلك في مشواره نحو دور الألعاب الإفريقية المقامة في الكونجو سبتمبر المقبل.

وعقب المباراة أشاد حسام البدري مدرب الفريق بلاعبيه في تصريحات إذاعية، عقب أداؤهم الرائع في ظل الظروف المحيطة في كينيا.. وأكد أن منتخب مصر كان بإمكانه الفوز بعد إهداره للعديد من الفرص.

وكان مسعد عوض حارس مرمى المنتخب هو نجم المباراة الأول، إذ قام بالعديد من التصديات أمام هجوم المنتخب الكيني.