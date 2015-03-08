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سعد الحريري يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

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سعد الحريري يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي سعد الحريري يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

سعد الحريري_أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد سعد الحريري رئيس تيار المستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق بعد زيارة لمصر استغرقت ساعات قليلة يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.

وقد بحث الحريري خلال لقائه مع الرئيس السيسي مجمل التطورات الراهنة العربية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين ، كما بحث مع شيخ الأزهر الأحداث الجارية على الصعيدين العربي والإسلامي ، مؤكدا أن لبنان والعالم العربي يعول كثيرا على الأزهر الذي يمثل الإسلام الصافي والبعيد كل البعد عن الغلو والتطرف، كما شدد على أن تعزيز وتدعيم دور الأزهر واجب على جميع العرب والمسلمين لمواجهة الأفكار الظلامية التي تستهدف الشباب.

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