النيابة تأمر بعرض قضية طبيب قتل طفلة عن طريق الخطأ على مصلحة الطب الشرعي

أمرت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حتة رئيس النيابة ، بعرض قضية اتهام طبيب استشاري بقتل طفلة عن طريق الخطأ أثناء استئصال اللوز لها على مصلحة الطب الشرعي لبيان رأيها عما إذا الطبيب راعي الأصول والقواعد المهنية أثناء إجراء العملية من عدمه .

واستمعت النيابة الى اقوال الطبيب الذى اكد، أنه لم يخطأ ، وراعي الأصول الطبية أثناء أجراء العملية

> حيث قدم الطبيب ما يفيد ذلك من أبحاث ومراجع علمية ، وامرت النيابة باخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 ألاف جنيه.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من عم الطفلة المجني عليها، يتهم فيه الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية بالإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة ابنة شقيقه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطفلة دخلت المستشفى لإجراء عملية اللوز، ولكن بعد خروجها من غرفة العمليات تبين إصابتها بنزيف حاد استمر لمدة أسبوعين، دخلت خلالها المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.