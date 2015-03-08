تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم كرداسة لـ 12 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور خالد عارف وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر محمد سليمان والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، تأجيل محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، وهى القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، لجلسة 12 مارس لتغيب أربعة متهمين، وعدم ورود التحريات.

وقدمت النيابة العامة خطاب من مديرية امن الجيزة بخصوص التحرى عن شخصية المتهم “نجاح الطاهر” عما أذا كان هو المقصود من عدمه، والمحكمة امرت باستدعاء الخبير الاجتماعى, كما تبين للمحكمة عدم حضور عدد المتهمين, كما أستمعت المحكمة إلى أقوال “عبد الحليم خطاب” الخبير الاجتماعى.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.