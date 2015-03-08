وزير الدفاع الإسرائيلى: احتلال غزة سيكلفنا 10 مليارات شيكل سنويا

ذكر موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، التباع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن المتنافسين على منصب وزير الدفاع فى الحكومة المقبلة موشيه يعالون، من حزب "الليكود"، ويوآب جلانت، من حزب "كولانو كحلون" وعاموس يدلين، من كتلة "المعسكر الصهيونى"، شاركوا مساء أمس السبت، فى برنامج "سبت الثقافة" فى بئر السبع وتطرقا إلى حرب "الجرف الصامد" ونشبت بينهم مشادات حادة.

وهاجم جلانت خلال الندوة وزير الدفاع الحالى، قائلا: "إن 30 نفقا من غزة وصلت إلى رياض أطفال فى إسرائيل، وتم تصوير يعالون داخلها لكنه لم يفعل شيئا"، مضيفا: "نحن نتحدث عن 50 يوما سقطت خلالها الصواريخ على تل أبيب والجنوب كله".

وتوقع جلانت الذى شغل منصب قائد المنطقة الجنوبية سابقا جولة أخرى من المعارك فى قطاع غزة فى الفترة القريبة، قائلا: "فى الحرب يجب أن ننتصر ولا يمكننى قبول نتيجة تعادل، وعلى الحرب أن تكون أقصر وتحقق نتائج أكثر نوعية وجودة".

وفى المقابل، دافع يعالون عن قرارات الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة قائلا، ردا على جلانت إن تكلفة احتلال قطاع غزة تبلغ 10 مليارات شيكل سنويا، مضيفا: "الأمن هو شأن معقد ولا يحتمل الشعارات، والحرب ليست لعبة أطفال، وتفعيل القوة العسكرية هو آخر خيار ويتخذ حينما لا تكون هناك خيارات أخرى".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى الذى تعرض لانتقادات شديدة من تيارات الوسط واليمين حول إدارة الحرب على غزة قائلا: "الحرب ليست لعبة كرة قدم، ولو قمنا باحتلال غزة لتواصلت الحرب حتى اليوم، ولكانت الصواريخ لا زالت تنطلق من قطاع غزة".

ورفض يعالون الاتهامات بأن نتائج الحرب مع حركة "حماس" كانت متعادلة، قائلا: "إذا كنت تنجح باعتراض 4500 صاروخ بواسطة القبة الحديدية، وتهاجم فى المقابل بشكل دقيق 7000 هدف، وتنفذ 40 عملية إحباط مركز، فتعال لا نتحدث عن شعارات كما لو أننا وصلنا إلى التعادل كما يقول جلانت".

فيما قال عاموس يدلين إن التوجهات فى عملية "الجرف الصامد لم تكن صحيحة، قائلا: "قد كان بإمكان الجيش توجيه ضربة أقوى إلى حماس ومفاجآتها، كما لم يحدث، وعدم البقاء حيث لا تريد، مضيفا: "لقد تلقى الجيش أوامر إشكالية من القيادة السياسية التى كانت مشلولة ولم تعرف كيف تفكر كما يجب، وليس مقبولا على الوعى عدم ضرب قيادة حماس، وكان يمكن العمل بشكل أسرع".