غدا.. وزراء الخارجية العرب يناقشون سبل إصلاح وتطوير الجامعة العربية

يناقش مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، غدا الاثنين، برئاسة الأردن مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون بشأن تطوير جامعة الدول العربية ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، وفرق العمل المنبثقة عنها .

ويشيد مشروع القرار بالجهود التى بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة دولة الكويت، وفريق العمل الأول المعنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية وفريق العمل الثانى المعنى بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة مصر، وفريق العمل الثالث المعنى بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى برئاسة العراق، وفريق العمل الرابع المعنى بتطوير البعد الشعبى للعمل العربى المشترك برئاسة الجزائر، وتلك التى بذلت من جانب الأمانة العامة للجامعة العربية فى هذا الصدد .

مشروع الصيغة النهائية المرفقة تعرض على مجلس الجامعة

وفيما يتعلق بتعديل الميثاق أحال مشروع الصيغة النهائية المرفقة لمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة العربية إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة للنظر فى إقرارها.

وكذلك إعداد مشروع تعديل النظام الداخلى لمجلس الجامعة فى ضوء التعديلات ذات الصلة فى ميثاق الجامعة العربية وعرضه على المجلس الوزارى فى دورته العادية 144 فى سبتمبر 2015.

وفيما يتعلق بأجهزة وآليات الجامعة العربية يدعو المشروع للموافقة على مشروع النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى، واستكمال أعمال فريق العمل الثانى بشأن إعداد "مشروع بتعديل النظام الأساسى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات"، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى الدورة العادية 144 فى سبتمبر 2015.

تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى

وفيما يخص تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك أخذ المجلس علما بما انتهى إليه فريق العمل الثالث المعنى بتطوير العمل الاقتصدى والاجتماعى العربى، كما أحيط المجلس علما بالنص النهائى فيما يتعلق بالقواعد الأساسية لتنظيم علاقة التعاون بين الجامعة وأجهزتها والمنظمات العربية غير الحكومية، وذلك فى إطار التقرير الذى أعده الفريق الخاص بالبعد الشعبى للعمل العربى المشترك .

كما يكلف مشروع القرار اللجنة مفتوحة العضوية الخاصة بالتطوير لاستكمال جهودها وعرض نتائج أعمالها على دورة سبتمبر المقبل .

وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية أحيط المجلس علما بنتائج أعمال اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية وتم تكليف هذه اللجنة باستكمال أعمالها وإعداد الصيغة النهائية للمشروع الأساسى للمحكمة وإحالته لمجلس الجامعة فى دورته 144 سبتمبر المقبل.