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بالصور: قدرة الحواجب على تصغير النجمات

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بالصور: قدرة الحواجب على تصغير النجمات بالصور: قدرة الحواجب على تصغير النجمات

الأحد 08-03-2015 18:15

أثارت تايلور سويفت الدهشة، بسبب التحوّلات الواضحة في شكل حاجبيها. فبعد أن اعتدنا رؤيتها بالحواجب الرفيعة، ها هي تطلّ مؤخراً، في صورة لها، بالحواجب العريضة. بدت سويفت تشبه كارا ديلافيين، وكأنّها دخلت بمنافسة جماليّة معها، إذ أنّ هذا الشكل الجديد الذي اعتمدته سويفت، قد زاد من تألقها وحوّلها من امراة جميلة الى عارضة مثيرة!

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يقول إختصاصيو الموضة، إنّ كارا تمكنّت من وضع هذا الشكل من الحواجب على جدول الجمال والموضة، وأبرزت، بحاجبيها الطبيعيّين، أن الشكل العريض هو الأنسب، ويجعلك تبدين أصغر في السنّ.
ولم تكن تايلور النجمة الوحيدة التي اعتمدت الحواجب الكثيفة. إليك بالصور التغيّر الملحوظ في وجه النجمات، بعد تكثيف حواجبهنّ، وستلاحظين كيف بدون أصغر في السن، مثل ميغان فوكس، كيت موس وجوين ستيفاني.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحواجب العريضة تجعل الإطلالة أكثر صقلاً وبرّاقة، في حين أنّ الحواجب الرفيعة تجعلك تبدين أكبر في السنّ. لذلك ننصحك بأن تتحلّي بالصبر وتتركي حاجبيك ينموان، وفي هذا الوقت، يمكنك الاستعانة بقلم تحديد الحواجب أو الظلال المناسب للون شعرك، وملء الفراغ بطريقة الشعرة الشعرة.

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