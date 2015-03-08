شئون البيئة بالبحر الأحمر: 1.5 مليون أضرار تسرب بقعة الزيت برأس غارب

حددت لجنة من جهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، القيمة المادية لأضرار تسريب الزيت الخام من خط تصدير الخام بميناء شحن العامة للبترول بمدينة رأس غارب بمليون ونصف جنيه مصرى.

وكان ميناء الشحن التابع للشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب، شهد أول أمس تسريب زيت خام من خط التصدير الرئيسى بالميناء بسبب كسره بعد سقوط "أنكور" إحدى السفن التى ترفع علم ليبيريا.

وقالت مصادر من الهيئة العامة للبترول، إن السفينة تدعى "ناسو نارجى" عند دخولها لشحن الزيت الخام بميناء الشحن وأثناء رمى بحارتها "الأنكور" سقط على خط الزيت الخام، مما تسبب فى فتحه وتسريب كميات من الزيت على رصيف الميناء وفى مياه البحر.

وأكدت مصادر بيئية أن الكسر أدى إلى تسرب كمية من الزيت تقدر بما يقرب من 6 إلى 10 أمتار مكعبة تقريبا، وأن مساحة التلوث عبارة عن شريطين متقطعين بطول1000 و 1500 متر وعرض 3 أمتار متجهة إلى الجنوب الغربى، مضيفة: أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث تم إبلاغ المحميات الطبيعية.

وقامت الهيئة العامة للبترول بعمل مسح جوى وبحرى لموقع الحادث لتقدير مساحة التلوث، وتم التنسيق لوضع خطة أعمال المكافحة بواسطة الشركة العامة للبترول، كما تم رفع درجة الاستعداد لمراكز المكافحة التابعة للهيئة، وتم تشتيت البقعة الزيتية والسيطرة عليها.

ومن الناحية القانونية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى استدعيت بدورها ربان السفينة المتسببة فى كسر الخط.