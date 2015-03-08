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منفذ السلوم يستقبل شاباً مصرياً مصاباً بطلق نارى فى ليبيا

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منفذ السلوم يستقبل شاباً مصرياً مصاباً بطلق نارى فى ليبيا منفذ السلوم يستقبل شاباً مصرياً مصاباً بطلق نارى فى ليبيا
استقبل منفذ السلوم البرى، على الحدود مع ليبيا، اليوم الأحد، شاباً من محافظة الفيوم مصابًا بطلق نارى فى القدم اليمنى، أطلقه عليه أحد المسلحين، بمدينة بنغازى الليبية، وتم نقله بسيارة إسعاف من المنفذ إلى محل إقامته بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارا بوصول "محمد يونس موسى" ( 25 سنة ) من محافظة الفيوم، قادما من الأراضى الليبية مصابا بطلق نارى فى القدم اليمنى، أطلقه عليه أحد المسلحين بمدينة بنغازى الليبية، وتم نقله بسيارة إسعاف من المنفذ إلى محل إقامته بالفيوم.

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مصر 365