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بالصور.. محافظ مطروح يستقبل وزيرة القوى العاملة ويصحبها لمنفذ السلوم

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استقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، بحضور اللواء عنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعمدة أحمد طرام مستشار شئون القبائل، والعمدة إدريس أو السويطية رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح وفريد آدم مدير القوى العاملة بمطروح.

وزيرة القوى العاملة لحظة وصولها محافظة مطروح- 2015-03 - اليوم السابع
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وزيرة القوى العاملة لحظة وصولها محافظة مطروح

وعقب ذلك رافق المحافظ وزيرة القوى العاملة إلى منفذ السلوم، 230 كيلو متر غرب مرسى مطروح العاصمة، وتفقد المنفذ وقام بتوزيع مساعدات عينية على المصريين العائدين من ليبيا.

من جانبها، أكدت وزيرة القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة جميع الإجراءات وحصر أعداد العمالة العائدة من ليبيا أولاً بأول، حيث تقوم مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة فى منطقة الحدود عند منفذ السلوم بالتعاون مع محافظة مطروح لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتقوم مجموعة العمل بمنفذ السلوم بتوفير استمارات الحصر المجانية التى وفرتها الوزارة للعائدين، وملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله ، ومغادرة ليبيا، مع تدوين مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذى أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذى وقع عليه جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة على ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع فى ليبيا، حفاظا على حقوق وكرامة العامل المصرى.

المحافظ ومدير الأمن ومدير القوى العاملة بمطروح خلال استقبال الوزيرة- 2015-03 - اليوم السابع
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المحافظ ومدير الأمن ومدير القوى العاملة بمطروح خلال استقبال الوزيرة

يذكر أن زيارة وزيرة القوى العاملة لمنفذ السلوم تأتى بعد توقف نزوح العمالة المصرية من ليبيا والتى بدأت منتصف شهر فبراير الماضى، حيث تراجعت أعداد العائدين من ليبيا منذ الأسبوع الماضى إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة.

العمدة أحمد طرام يرحب بالوزيرة- 2015-03 - اليوم السابع
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العمدة أحمد طرام يرحب بالوزيرة


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