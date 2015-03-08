أهالى شمال سيناء يطالبون بتعويض أسر المضارين من العمليات الإرهابية

طالب أهالى بشمال سيناء بتعويضات للمتضررين من العمليات الإرهابية، وسرعة النظر لذوى من سقطوا ضحايا قتلى من قبل المسلحين.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بالأهالى، الذى نظم اليوم بمقر المدينة الشبابية بالعريش، بحضور اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء اليوم.

وقال عبد القادر مبارك إن المضارين ينقسمون إلى فئات تضررت نتيجة تعرض ذويهم للقتل رميا بالرصاص أو قطعت رؤوسهم، وآخرين تم اختطافهم وإلى الآن لا يعلم أحد عنهم شيئاً، مضيفاً: "أبناء قبيلة السواركة يتعرضون للمضايقات على الأكمنة لهويتهم القبلية، كما يتعرض النازحون من مناطق العمليات ويقيمون بضواحى العريش للمضايقات والملاحقات الأمنية" ، مطالبا المحافظ والمسئولين بالتدخل لحل هذه الإشكاليات المهم إنهاؤها.

وقال اللواء عبد الفتاح حرحور، إن كل متضرر عليه التوجه للشئون الاجتماعية لتسجيل أسمائهم والحصول على التعويضات اللازمة، مشيراً إلى أن لجنة من الشئون الاجتماعية تقوم بتوزيع مساعدات عاجلة للنازحين، وأنه سيتواصل مع الجهات المعنية لحل كل مشاكل أهالى المحافظة الأمنية، معربا عن اعتزازه بكل الشرفاء من أهالى سيناء.