شركة مياه القليوبية: إصلاح كسر ماسورة بطريق "مصر– الإسكندرية" الزراعى

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انتهاء إصلاح كسر بماسورة مياه خاصة بمطحن مسعد بطريق مصر إسكندرية الزراعى، وتم شفط المياه المتراكمة وعودة حركة المرور الى طبيعتها.

وأضاف مجاهد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه تلقى بلاغًا بوجود كسر فى "بريزة" 2 بوصة بإحدى المواسير الفرعية بطريق مصر إسكندرية الزراعى، ما أسفر عن تعطل الطريق بسبب وجود كميات من المياه المتراكمة.

وأشار رئيس شركة مياه القليوبية إلى أنه أخطر على الفور شركة مياه القاهرة الكبرى للمياه الشرب والصرف الصحى، لإغلاق المصدر العمومى للمياه وإرسال سيارات لشفط المياه من على الطريق، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وأوضح مجاهد أن مجموعات عمل تابعة لشركة مياه القليوبية التى تولت عملية الإصلاح نجحت فى تغيير الجزء التالف، وتم فتح مصدر المياه وضخها للمنطقة بعد غلقها خلال فترة الإصلاح.