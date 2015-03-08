أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة مياه القليوبية: إصلاح كسر ماسورة بطريق "مصر– الإسكندرية" الزراعى

Google+ Print
شركة مياه القليوبية: إصلاح كسر ماسورة بطريق "مصر– الإسكندرية" الزراعى شركة مياه القليوبية: إصلاح كسر ماسورة بطريق "مصر– الإسكندرية" الزراعى
أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انتهاء إصلاح كسر بماسورة مياه خاصة بمطحن مسعد بطريق إسكندرية الزراعى، وتم شفط المياه المتراكمة وعودة حركة المرور الى طبيعتها.

وأضاف مجاهد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه تلقى بلاغًا بوجود كسر فى "بريزة" 2 بوصة بإحدى المواسير الفرعية بطريق مصر إسكندرية الزراعى، ما أسفر عن تعطل الطريق بسبب وجود كميات من المياه المتراكمة.

وأشار رئيس شركة مياه القليوبية إلى أنه أخطر على الفور شركة مياه القاهرة الكبرى للمياه الشرب والصرف الصحى، لإغلاق المصدر العمومى للمياه وإرسال سيارات لشفط المياه من على الطريق، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وأوضح مجاهد أن مجموعات عمل تابعة لشركة مياه القليوبية التى تولت عملية الإصلاح نجحت فى تغيير الجزء التالف، وتم فتح مصدر المياه وضخها للمنطقة بعد غلقها خلال فترة الإصلاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار