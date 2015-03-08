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وزيرة القوى العاملة تصل السلوم للاطمئنان على المصريين العائدين من ليبيا

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وزيرة القوى العاملة تصل السلوم للاطمئنان على المصريين العائدين من ليبيا وزيرة القوى العاملة تصل السلوم للاطمئنان على المصريين العائدين من ليبيا
وصلت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة بعد ظهر اليوم الأحد، إلى منفذ السلوم، يرافقها اللواء علاء أبو زيد محافظ منفذ السلوم لمتابعة إجراءات استقبال العمالة المصرية العائدة من ليبيا، وتوزيع مساعدات عينية على المصريين العائدين من ليبيا.

وأكدت الوزيرة خلال استقبال محافظ مطروح لها، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة جميع الإجراءات وحصر أعداد العمالة العائدة من ليبيا أولاً بأول، حيث تقوم مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة فى منطقة الحدود عند منفذ السلوم بالتعاون مع محافظة مطروح لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتقوم مجموعة العمل بمنفذ السلوم بتوفير استمارات الحصر المجانية التى وفرتها الوزارة للعائدين، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله ، ومغادرة ليبيا، مع تدوين مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذى أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذى وقع عليه من جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة على ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع فى ليبيا، حفاظا على حقوق وكرامة العامل المصرى.

تأتى زيارة وزيرة القوى العاملة لمنفذ السلوم بعد توقف نزوح العمالة المصرية من ليبيا والتى بدأت منتصف شهر فبراير الماضى، حيث تراجعت أعداد العائدين من ليبيا منذ الأسبوع الماضى إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة.

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مصر 365

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