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الأهلي: لا توجد أزمة.. لماذا نجدد عقد جدو الآن؟

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الأهلي: لا توجد أزمة.. لماذا نجدد عقد جدو الآن؟ الأهلي: لا توجد أزمة.. لماذا نجدد عقد جدو الآن؟

نفى الأهلي ما تردد عن وجود أزمة بين إدارة فريق الكرة ونجم الشياطين الحمر ومنتخب محمد ناجي "جدو".

تقارير خرجت تقول إن الأهلي قرر عدم تجديد عقد جدو بسبب الإصابات المتلاحقة التي أثرت على مشوار نجم هال سيتي الإنجليزي سابقا.

لكن علاء عبد الصادق رد للصحفيين اليوم الأحد "لا توجد أي أزمة مع جدو.. أي شيء كتب في هذا الأمر غير صحيح".

وأردف "عقد جدو ممتد مع الأهلي لعامين مقبلين، فلماذا يتم تجديده الآن أو يثار هذا الموضوع حاليا؟".

وتابع عن اللاعب صاحب الـ30 عاما "نعلم قيمة جدو جيدا، هو لاعب كبير، ونرغب في أن يبقى معنا لعمر طويل طبعا".

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