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البرد يهاجم ثلاثي الأهلي .. وتريزيجيه جاهز لرحلة رواندا

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البرد يهاجم ثلاثي الأهلي .. وتريزيجيه جاهز لرحلة رواندا البرد يهاجم ثلاثي الأهلي .. وتريزيجيه جاهز لرحلة رواندا

لم يشارك أحمد عبد الظاهر وحسام عاشور وحسام غالي لاعبو الأهلي في تدريبات الفريق الصباحية يوم الأحد استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الرواندي يوم 13 مارس الجاري.

ونقل مراسل FilGoal.com أن الثلاثي عبد الظاهر وعاشور وغالي غابوا عن التدريبات بسبب إصابتهم بدور برد شديد، ويخضعون لبرنامج علاجي تحت إشراف طبيب الأهلي.

وسيتحدد إمكانية مشاركة الثلاثي في مران الأثنين حسب تحسن حالتهم الصحية.

وغاب إسلام رشدي عن المران لإصابته بشد في الخلفية، علما بأنه لن يسافر مع الأهلي لوجود أزمة في أوراق التجنيد الخاصة به.

وفي إطار المران، حرص خوان جاريدو المدير الفني للأهلي على الاجتماع بمحمد رزق لاعب الوسط لرفع من حالته المعنوية بعد الحادث المروع الذي نجى منه.

وكان رزق قد نجى من حادث مروري وتهشمت سيارته.

كما شارك محمود تريزيجيه جناح الفريق في التدريبات وتأكد لحاقه بمباراة الجيش الرواندي.

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