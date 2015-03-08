اتحاد الكرة يرد لـFilGoal.com: مصر تحتاج 3 سنوات للتخلص من أثار برادلي

رد اتحاد الكرة على انتقادات بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر له.

برادلي كان قد صرح بأن "هيكتور كوبر أو غيره سيفشل، بسبب وجود اتحاد الكرة الحالي".

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ورد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة لـFilGoal.com "مصر تحتاج 3 سنوات على الأقل للتخلص من أثار بوب برادلي".

وتابع "لقد استدعى ما يفوق 120 لاعبا في فترة عمله مع مصر، أي حارس ثالث في فريق ضعيف ولا يتدرب، تجده لاعبا في المنتخب!".

وأردف "هذا الرجل لم يلعب مباراتين بالتشكيل نفسه، وطبعا كانت نتيجة وجوده على رأس الجهاز الفني هو خسارة مهينة لمصر أمام غانا".

وأفاد "لو يمكن أن أختار شيء سيء لسمير زاهر في رحلته، فسيكون تعيين بوب برادلي".

اعتذار للشعب

من جانبه، صرح سيف زاهر عضو اتحاد الكرة لـFilGoal.com "ربما كان لديه الحق في أن الدوري وقتها لم يكن يٌلعب، لكن...".

وأوضح "برادلي بعد مباراة غانا جاء لي وقال إنه يعتذر للشعب المصري كله على ما حدث".

وأتم "وقتها قال لنا إن من حقنا التام أن نقيله، ونحن من قلنا له إنه سيستمر حتى نهاية المشوار في التصفيات".