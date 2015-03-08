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الأهلي: أخطر لاعبي الجيش ' رقم 9 ' .. وتأثرنا بتوقف الدوري

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الأهلي: أخطر لاعبي الجيش ' رقم 9 ' .. وتأثرنا بتوقف الدوري الأهلي: أخطر لاعبي الجيش ' رقم 9 ' .. وتأثرنا بتوقف الدوري

يرى علي ماهرمدرب الأهلي أن أخطر لاعبي الجيش الرواندي هو اللاعب رقم 9، وذلك قبل مواجهة الفريقين بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش يوم 14 مارس الجاري في رواندا.

وقال علي ماهر لمراسل FilGoal.com يوم الأحد: "شاهدنا تسجيلات لفريق الجيش الرواندي ووجدنا أن أخطر لاعب هو رقم تسعة".

ولم يفصح ماهر عن إسم لاعب الجيش، مضيفا "بالتأكيد الفارق بيننا وبينهم كبير في الخبرات والتاريخ ولكن لكي نفوز لابد من احترام المنافس".

وتابع "تأثرنا بتوقف الدوري حتى أننا نعاني في إقامة المباريات الودية، ولكن نحاول التغلب على ذلك بمضاعفة الجهد في التدريبات".

وكانت مسابقة الدوري قد توقفت منذ الثامن من فبراير بعد كارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 20 مشجعا زمالكاويا.

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