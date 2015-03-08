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مدرب الإسماعيلي: عدم قيد الأجانب أزمة في هجوم الفريق

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مدرب الإسماعيلي: عدم قيد الأجانب أزمة في هجوم الفريق مدرب الإسماعيلي: عدم قيد الأجانب أزمة في هجوم الفريق

قال أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي إن عدم قيد اللاعبين الأجانب سيشكل أزمه في خط هجوم الفريق مع استئناف مباريات الدوري المصري.

وكان اتحاد كرة القدم قد رفض استكمال الإسماعيلي لإجراءات قيد اللاعبين الأجانب، الغاني بناهيني والنيجيري كينيث واللذين تم التعاقد معهما مع الغاني أنوبا خلال فترة القيد الشتوي.

وجاء فشل الإسماعيلي في قيد اللاعبين بسبب عدم تسديد النادي لمستحقات العديد من لاعبيه ومدربيه السابقين.

وتابع خضر "اللاعبون مستواهم جيد، ظهر ذلك من خلال التدريبات، سيشكلون إضافة قوية للفريق".

وأوضح المدرب العام للإسماعيلي أنه مع رحيل جون أنطوي احتاج الهجوم للتدعيم، متما "عدم مشاركة هؤلاء اللاعبين سوف تشكل أزمة هجومية للفريق".

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