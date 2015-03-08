إحالة أكبر تاجر للمنشطات الجنسية والأدوية الفاسدة لـ"جنح الأزبكية"

أحالت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة، تاجر منشطات جنسية لمحكمة الجنح، عقب توجيه تهمة ترويج المنشطات الجنسية والأدوية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، كما حددت جلسة 16 مارس الجارى لنظر القضية.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بقيام تاجر بالاتجار بالمواد المخدرة وترويج المنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بالأزبكية، وعلى الفور تم القبض على المتهم ويدعى "مجدى. ع" ، وبحوزته 15 كرتونة بها 100 ألف قرص منشط وأعشاب للتخسيس ومستحضرات طبية، وأدوية منتهية الصلاحية، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة للنيابة العامة التى باشرت التحقيق .

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