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براءة 20 متهما بقطع الطريق وتعطيل وسائل المواصلات أثناء مشاجرة بسوهاج

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براءة 20 متهما بقطع الطريق وتعطيل وسائل المواصلات أثناء مشاجرة بسوهاج براءة 20 متهما بقطع الطريق وتعطيل وسائل المواصلات أثناء مشاجرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، ببراءة 20 متهما مما نسب إليهم بعد اتهامهم بقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل البرية فى مشاجرة بين المتهمين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت أبو الفضل، وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد ومحسن عبد الحكيم عبده، بأمانة سر محمد العادلى ومحود سيد.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو عام 2014، بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية روافع العيساوية بدائرة مركز المنشأة بين المتهمين، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الآلية، بسبب قيام أحد الطرفين بوضع "كوم" من التراب أمام منزل أحد المتهمين من الطرف الآخر، تحولت إلى مشاجرة بالأسلحة الآلية، وقاموا بقطع الطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل وسائل النقل بعد تبادل إطلاق النار بينهما، فتم القبض على المتهمين واعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

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مصر 365