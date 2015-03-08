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الإنتربول المصرى يتسلم من نظيره السعودى متهما هاربا من حكم بالمؤبد

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الإنتربول المصرى يتسلم من نظيره السعودى متهما هاربا من حكم بالمؤبد الإنتربول المصرى يتسلم من نظيره السعودى متهما هاربا من حكم بالمؤبد
شهد مطار القاهرة اليوم الأحد، استلام الإنتربول المصرى من نظيره السعودى متهما هاربا من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم فور تسلم المتهم والقادم من جدة فى إطار اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة بأن المتهم يدعى "محمود.أ" ووصل على رحلة طيران النيل رقم 171 والقادمة من جدة بصحبة فريق أمنى من الإنتربول السعودى وتم تسليمه لضباط من الإنتربول المصرى الذين اصطحبوا المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وقالت المصادر: كان المتهم تمكن من الهروب إلى خارج البلاد قبل صدور الحكم ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وبعد تحديد مكان هروبه فى تم إرسال ملف الاسترداد الخاص به للإنتربول السعودى حيث تم القبض عليه وترحيله طبقا لاتفاقية التعاون الأمنى وتبادل المجرمين والمحكوم عليهم.
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مصر 365

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