أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الأزبكية تأمر بعرض طفلة توفيت أثناء استئصال اللوز على الطب الشرعى

Google+ Print
نيابة الأزبكية تأمر بعرض طفلة توفيت أثناء استئصال اللوز على الطب الشرعى نيابة الأزبكية تأمر بعرض طفلة توفيت أثناء استئصال اللوز على الطب الشرعى
أمر محمد السكرى وكيل أول نيابة الأزبكية، بإشراف المستشار محمد حتة رئيس النيابة، بعرض قضية اتهام طبيب استشارى بمستشفى فى رمسيس بقتل طفلة عن طريق الخطأ أثناء استئصال اللوز لها على مصلحة الطب الشرعى، لبيان رأيها عما إذا الطبيب راعى الأصول والقواعد المهنية أثناء إجراء العملية من عدمه.

وقال الطبيب فى تحقيقات النيابة، إنه لم يخطأ أثناء إجراء العملية وأنه راعى الأصول الطبية أثناء إجراء العملية، وقدم الطبيب ما يفيد بذلك من أبحاث ومراجع علمية، يذكر أن النيابة قد أخلت سبيل الطبيب بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

كان عم الطفلة اتهم الطبيب بالإهمال وقال إنه أجرى لها جراحة استئصال اللوز، وأصيبت بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة العمليات استمر أسبوعين دخلت خلالهما المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365