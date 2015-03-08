نيابة الأزبكية تأمر بعرض طفلة توفيت أثناء استئصال اللوز على الطب الشرعى

أمر محمد السكرى وكيل أول نيابة الأزبكية، بإشراف المستشار محمد حتة رئيس النيابة، بعرض قضية اتهام طبيب استشارى بمستشفى فى رمسيس بقتل طفلة عن طريق الخطأ أثناء استئصال اللوز لها على مصلحة الطب الشرعى، لبيان رأيها عما إذا الطبيب راعى الأصول والقواعد المهنية أثناء إجراء العملية من عدمه.

وقال الطبيب فى تحقيقات النيابة، إنه لم يخطأ أثناء إجراء العملية وأنه راعى الأصول الطبية أثناء إجراء العملية، وقدم الطبيب ما يفيد بذلك من أبحاث ومراجع علمية، يذكر أن النيابة قد أخلت سبيل الطبيب بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

كان عم الطفلة اتهم الطبيب بالإهمال وقال إنه أجرى لها جراحة استئصال اللوز، وأصيبت بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة العمليات استمر أسبوعين دخلت خلالهما المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت.