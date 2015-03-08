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تجديد حبس إخوانيين 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

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تجديد حبس إخوانيين 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج تجديد حبس إخوانيين 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد عزت أبو الفضل تجديد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق وهما "رجب ى" و"عبد العال ع" ويقيمان بدائرة مركز سوهاج .

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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