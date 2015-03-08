"الضرائب العقارية": كفر الشيخ أكثر المحافظات تقدما بالطعون بـ19.3 ألف طعن

كشفت مصلحة الضرائب العقارية، أن أكثر المحافظات التى تقدم مواطنوها بطعون على تقديرات الضريبة العقارية كانت محافظة كفر الشيخ القائمة برصيد 19.3 ألف طعن يليها الجيزة 13.4 ألف طعن ثم البحر الأحمر 13.3 ألف طعن ثم الغربية 10.9 ألف طعن ثم القاهرة 6.9 ألف طعن ثم الدقهلية 6.750 ألف طعن ثم قنا بنحو 4 آلاف طعن ثم دمياط 3.9 ألف طعن ثم المنيا.

وأضافت مصلحة الضرائب العقارية، فى بيان صحفى صادر عنها ظهر اليوم الأحد، أنه فى المركز العاشر جاءت محافظة القليوبية برصيد 2.7 ألف طعن، ثم الأقصر 2650 طعن ثم الشرقية 1600 طعن ثم سوهاج 1430 طعن ثم جنوب سيناء 1420 طعنا ثم الفيوم 1404 طعنا ثم اسيوط 1400 طعن ثم الاسماعيلية 1300 طعن يليها أسوان 1100 طعن يليها المنوفية 1060 طعنا يليها فى المركز العشرين بنى سويف برصيد 820 طعنا يليها شمال سيناء 680 طعنا ثم الاسكندرية 620 طعنا ثم البحيرة 580 طعنا ثم السويس 400 طعن ثم بورسعيد 390 طعن يليها الوادى الجديد 103 طعن وأخيرا مرسى مطروح 81 طعنا فقط.

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور محمود سلامة نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفنى للجان الفحص، أن هدف لجان الفحص والطعن الرئيسى هو تبسيط اجراءات التقاضى، وسرعة حسم أى خلاف حول تقديرات الضريبة العقارية بما يخفف من الاعباء عن المواطنين والقضاء فى ذات الوقت.

الضرائب العقارية: تلقينا 102 ألف طعن على الضريبة.. وبدء النظر فيها

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