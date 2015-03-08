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السفير المصرى فى المنامة: ملك البحرين يؤكد حضوره مؤتمر شرم الشيخ

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السفير المصرى فى المنامة: ملك البحرين يؤكد حضوره مؤتمر شرم الشيخ السفير المصرى فى المنامة: ملك البحرين يؤكد حضوره مؤتمر شرم الشيخ
فى إطار التواصل الدائم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفارات جمهورية العربية فى الخارج، وعلى هامش منتدى الاستثمار الإسلامى الذى تم عقده بالعاصمة البحرينية المنامة، التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالسفير عصام عواد سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

شهد اللقاء استعراض الجانبين العديد من النقاط المتعلقة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر انعقاده الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد السفير المصرى ترحيب الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين حضور المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى من المملكة البحرينية الشقيقة، وذلك حرصاً منه وتأكيداً على العلاقة الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين.

كما تناول اللقاء استعراض الاستثمارات البحرينية القائمة فى مصر والتى تبلغ قيمة أنشطتها الاستثمارية مليار دولار من خلال المساهمة فى 166 شركة تعمل فى العديد من القطاعات الاستثمارية بمحافظات مصر.

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