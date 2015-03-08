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انخفاض اسعار البترول لـ"59.73 دولار للبرميل بعد استقراره الأيام الماضية

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انخفاض اسعار البترول لـ"59.73 دولار للبرميل بعد استقراره الأيام الماضية انخفاض اسعار البترول لـ"59.73 دولار للبرميل بعد استقراره الأيام الماضية
سجلت البترول اليوم الأحد59.73 دولار للبرميل لخام برنت، وفى غرب تكساس بلغ 49.61 دولار، وذلك بعد استقرارها خلال الثلاثه أيام الماضية عند 60.61 دولار للبرميل وفقاً لنشرة أسعار المنتجات البترولية لموقع وزارة البترول.

وأشار تقرير الوزارة طبقا للتقارير الاعلامية العالمية أن أسعار العقود الآجلة للخام انخفضت في ختام تعاملات متقلبة بسبب ارتفاع الدولار بعد التكهنات برفع الفائدة الأمريكية في الأجل القريب حيث يؤدى ارتفاع العملة الأمريكية الى أن يصبح البترول أعلى تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى.
>وكان سعر مزيج برنت قد ارتفع أمس السبت 25 سنتا، ، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركى 8 سنتات متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 2%.

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مصر 365

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