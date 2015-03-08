بالصور .. ​رئيس جامعة أسيوط يلتقي وفد طلابي روسي من جامعتي داغستان وبيتاجورسك

التقى، اليوم الأحد، الدكتور محمد عبد السميع عيد، رئيس جامعة أسيوط، بوفد طلابي من جامعتي داغستان وبيتاجورسك الروسيتين وذلك بحضور الدكتور صلاح أبو الهوى منسق عام علاقات الجامعة بجامعات دول الكومنولث والمشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة ، وذلك فى إطار زيارة الوفد الروسي إلى جامعة أسيوط لقضاء فترة دراسية تستغرق نحو شهرين لدراسة اللغة العربية والتعرف على التاريخ والحضارة الإسلامية .

وفى بداية اللقاء أعرب أعضاء الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة أسيوط وما وجوده من حفاوة استقبال وحسن ضيافة وهو ما يعكس مشاعر الود والاحترام المتبادل والتى تجمع بين الشعبين المصري والروسي، وعلى ما تبذله جامعة أسيوط كذلك من جهد ودعم للتيسير عليهم فى تعلم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، مؤكدين أن مصر تعد وطناً ثانياً لهم لما يجدوه على أرضها من مودة وأخوة من الشعب المصري ، كما أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك الزيارة التي تأتى فى أعقاب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة وما تضمنته من فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك ، مؤكدين على قوة مصر وما تمتع به من حضارة عريقة راجيين من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يظل دعوانا لها دائماً قوله تعالى (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا) .

ومن جانبه رحب رئيس جامعة أسيوط بالطلاب الروس مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تقديم لهم كافة سبل الدعم والرعاية خلال فترة إقامتهم فى الجامعة ، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وهو ما يشهد عليه كثير من المشروعات القومية والإنجازات على أرض مصر والتى كان لروسيا أسهام كبير بها وقدمت خلالهم كثير من الدعم ، مؤكداً على ثقته أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيد من التقارب والتعاون بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي .

وقد أوضح الدكتور أبو الهوى أن الوفد يتضمن 24 طالب وطالبة إلى جانب عدد من المشرفين ، مشيراً أن تلك الزيارة تُعد السادسة لطلاب من جامعة بيتاجورسك والسادسة عشر لطلاب من جامعة داغستان وذلك فى إطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط والجامعتين الروسيتين كما تتضمن عقد دورات لنحو 100 فرداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين فى تعلم اللغة الروسية بمركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة ، موضحاً أن برنامج زيارة الوفد الروسي يتضمن إلى جانب المحاضرات الدراسية برنامج ترفيهي لزيارة عدد من الأماكن السياحية داخل جمهورية مصر العربية.​