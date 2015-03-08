مدير أمن القاهرة يتفقد عددًا من الأقسام والخدمات الأمنية

قام صباح اليوم اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من أقسام الشرطة للإطلاع على سير العمل ومتابعة إجراءات تلقي طلبات حج القرعة لهذا العام حيث قام بزيارة لأقسام شرطة مدينة نصر أول و الوايلي .

وأكد مدير الأمن على مأموري وضباط الأقسام بأنه وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية بأن كرامة المواطنين بأقسام الشرطة خط أحمر لن يتم التسامح في تجاوزه.

وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين المترددين على الأقسام والتعامل الجاد مع كافة البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزة الأمن ويدعم تلاحمهم معا ً في مواجهة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن.

وخلال زيارته لقسم شرطة الوايلي تقابل مع إحدى السيدات الراغبين في التقدم لآداء فريضة الحج والتي قررت أنها منذ خمسة سنوات تتقدم للقرعة ولم يحالفها الحظ وطلبت تذكيتها في ذلك حيث أكد لها مدير الأمن أن القرعة يتم إجرائها علانيةً عن طريق الحاسب الآلي بكل شفافية وأنه لاتوجد استثنائات في ذلك .

وشدد مدير الأمن على ضرورة إنهاء إجراءات التقدم للحج بالأقسام في فترة زمنية وجيزة بما لايتجاوز النصف ساعة لكافة الإجراءات وأن تتم جميعها في مكان واحد بالقسم تخفيفاً على المواطنين خاصةً كبار السن وزيادة أعداد الموظفين بكل الأقسام القائمين على تلقي الطلبات لتحقيق ذلك .

فيما قامت أقسام الشرطة بإعداد زجاجات المياه المعدنية وتوزيعها على المتقدمين 00 من ناحية أخرى قام مدير الأمن بتفقد الخدمات الأمنية بمناطق وسط البلد وميدان الأوبرا وتقابل مع قيادات وضباط المرور والمرافق والمشرفين على الخدمات وتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها وواجباتها وطالبهم بزيادة الجهد لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق خاصةً في فترات الزروة مع العمل على تكثيف الحملات الإنضباطية بمناطق وسط البلد لمنع تواجد أياً من الباعة الجائلين بتلك المنطقة .