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المركز العربي للنزاهة والشفافية يقترح إضافة نص قانوني لـ”مباشرة الحقوق السياسية”

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المركز العربي للنزاهة والشفافية يقترح إضافة نص قانوني لـ”مباشرة الحقوق السياسية” المركز العربي للنزاهة والشفافية يقترح إضافة نص قانوني لـ”مباشرة الحقوق السياسية”

قال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ، أنه نظرا لتكرار ايقاف الانتخابات فى بسبب الطعون عليها وايضا تكرار عدم دستورية بعض مجالس الشعب السابقه ،اقترح اضافة النص التالي الى قانون مباشر الحقوق السياسيه : (يتم فتح باب الطعون بكافة أنواعها على قرار دعوة الناخبين وقبل اعتماد جدول مواعيد الانتخابات لمدة شهر يخصص نصفه الاول لتقديم الطعون والنصف الثانى للفصل فيها .

واعتبارا من تاريخ صدورقرار تحديد موعد الانتخابات تمتنع جداول المحاكم عن قبول أي طعون على العمليه الانتخابيه عدا الطعون التى تقدم على المرشحين واعلان نجاحهم فقط .

 

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