المركز العربي للنزاهة والشفافية يقترح إضافة نص قانوني لـ”مباشرة الحقوق السياسية”

قال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ، أنه نظرا لتكرار ايقاف الانتخابات فى مصر بسبب الطعون عليها وايضا تكرار عدم دستورية بعض مجالس الشعب السابقه ،اقترح اضافة النص التالي الى قانون مباشر الحقوق السياسيه : (يتم فتح باب الطعون بكافة أنواعها على قرار دعوة الناخبين وقبل اعتماد جدول مواعيد الانتخابات لمدة شهر يخصص نصفه الاول لتقديم الطعون والنصف الثانى للفصل فيها .

واعتبارا من تاريخ صدورقرار تحديد موعد الانتخابات تمتنع جداول المحاكم عن قبول أي طعون على العمليه الانتخابيه عدا الطعون التى تقدم على المرشحين واعلان نجاحهم فقط .