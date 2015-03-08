إيديتا للصناعات الغذائية تقرر طرح 30 إلى 35% من أسهمها فى البورصة

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال الطرح العام أو الخاص بالسوق الثانوي وكذلك طرح جزء من الاسهم من خلال شهادات الايداع الدولية.

وصدقت العمومية أيضاً على تقرير القيمة العادلة المعد من قبل المستشار المالي والذي حدد القيمة العادلة لسهم الشركة عند 19.21 جنيه للسهم وكذا اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القيمة العادلة.

وأقرت الجمعية على تحديد نسبة الطرح فى السوق الثانوى بما لا يقل 30% وبما لا يزيد عن 35% من راسمال الشركه المصدر فى تاريخ انعقاد الجمعية.

ووافقت الجمعية على تجميد أسهم المساهمين القدامى المالكين لنسبة 1% فاكثر من حاملى السهم فى تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية لحين الطرح ويصرح لمن يرغب منهم فى بيع جزء او كامل اسهمه من خلال الطرح العام والخاص الثانوى .

وصدقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة في إنشاء حساب استقرار لسعر السهم بحد اقصي 15% من قيمة الطرح ويدار من خلال مدير الطرح.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عقب الأولى على اصدار او تحويل جزء من أسهم الشركة إلى شهادات إيداع دولية بما لا يجاوز 33 % من أسهم رأسمال الشركة.

وأقرت الجمعية أيضا العدول عن كافة قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 15 يناير الماضي.