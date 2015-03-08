«تعليم سوهاج» : انتظام الدراسة بمدرستين عقب إحجام التلاميذ بهما عن الحضور أمس

قال عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج، إن نسبة حضور التلاميذ بمدرستى زرابى برخيل الإبتدائية المشتركة ومدرسة زرابى برخيل الابتدائية الجديدة تجاوزت 90% بعد أن أحجم الطلاب عن الذهاب إلى المدرستين بالأمس بسبب تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بالقرية.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بقرية زراربى برخيل بسبب لهو الاطفال اثناء مشاركتهم فى دورة رياضية لكرة القدم على أثرها حدثت اشتباكات أصيب خلالها سيدة تنتمى للنجع البحرى بطلق نارى فى الرأس كما أصيب شخص آخر من آل عوارى بإصابات بالغة فى الساق نتيجة التعدى علية بالة حادة و حدث احتكاك بين الطرفين على اثرة تجددت الاشتباكات بالأسلحة النارية، الأمر الذى أدى إلى توقف الدراسة بالمدرستين وكانت التحريات قد أشارت إلى أن المشاجرة ضمت عائلتى ال عوارى وال شحات التابعين لقرية زرابى برخيل بالبلينا.