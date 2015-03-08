تأجيل محاكمة 73 متهما بحرق كنيسة كرداسة لــ 12 مارس لتنفيذ طلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، عضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وسكرتارية أحمد صبحى،تاجيل ثالث جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة, لجلسة 12 مارس الحالى, لتنفيذ طلبات الدفاع, كما صرحت للدفاع الاطلاع على الورقة المقدمة من النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين, كما أمرت بضبط واحضار أحد الشهود.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.