بالصور.. ​تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة بأسبوع شباب المدن الجامعية بسوهاج

شهدت جامعة أسيوط اليوم حفل تكريم للطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة بأسبوع شباب المدن الجامعية بسوهاج والذى تنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية برعاية الشباب بالجامعة و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ نادى حسين امين الجامعة المساعد والأستاذة مها الحسينى مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة و الدكتور محمد بدر مدير رعاية الشباب والاستاذ علاءامين رئيس وحدة رعاية الشباب الى جانب عدد من رؤساء الوحدات السكنية بالمدن الجامعية و المشرفين والمشرفات على الانشطة المختلفة وحشد من الطلاب وأولياء الأمور .

وقد صرح الدكتور عادل ريان ان هذه الإحتفالية تاتى فى إطار حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة بالانشطة المختلفة والتى تثقل مواهبهم وتقوى مهاراتهم فيما لا يعيق تحصيلهم الدراسى ، كما أعرب عن سعادته بحصول الجامعة على المراكز الاولى فى عدد من الأنشطة متمنيا أن تتبوأ مكانة عالية ومرموقة بين الجامعات المصرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور كرم عبد النعيم ان الجامعة حصدت على 49 ميدالية تنوعت بين الذهبية والفضية والبرونزية ، منها 37 مدالية ذهبية فى مسابقات الشطرنج طالبات ، تنس الطاولة طالبات ، دورى المعلومات ، القصة القصيرة ، الوثب الطويل ، الكرة الطائرة الشاطئية ، كرم القدم طالبات ، دفع العجلة طالبات الجوالة ومعرض الفنون التشكيلية ، كما حصدت على 3 مياليات فضية فى مسابقات الكاركاتير ، تنس الطاولة طالبات و مصارعة الذراعين ، كما حصدت على 9 ميداليات برونزية فى مسابقات المقال ، الكرة الطائرة ، المقال ورفع الأثقال ، كما فاز الطالب البراء أكرم السيد بالمركز الثالث فى مسابقة الطالب المثالى .​