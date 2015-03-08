مقتل وإصابة 3 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات متفرقة بمدينة بنغازى

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب آخران جراء الاشتباكات المتفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى - فى تصريح ظهر اليوم الأحد لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن المستشفى استقبل جثة الجندى إبراهيم الزيدانى جراء إصابته بعيار نارى قاتل بمحور بوعطنى إثر الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلش شورى ثوار بنغازى، مشيرة إلى أن الجثة وضعت بثلاجة المستشفى".

وأضافت أن المستشفى استقبل أيضا جنديين جريحين من الجيش قدمت لهما الإسعافات الأولية ومازالا حتى الآن بالمستشفى تقدم لهما الخدمات الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.