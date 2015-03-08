القواسمى: الشعب الفلسطينى سيكشف أكاذيب "حماس" بحق فتح ومناضليها

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى إن وعى الشعب الفلسطينى أعظم وأكبر من قدرة حماس على تمرير الأكاذيب والتلفيق والتزوير بحق حركة فتح وقيادتها.

وأضاف القواسمى، فى تصريح صحفى اليوم "الأحد"، إن "شعبنا سيطيح بمسرحية حماس وصناع فصولها الخائبة كسابقاتها من التهريج السياسي". كاشفا عن انشغال ما يسمى الأمن الداخلى لحماس باستنساخ مسرحية افتراء جديدة بذات الأبطال السابقين. وتابع:"نتوقع عرضها قريبا، لكن ثقتنا بوعى شعبنا وقدرته على اسقاطها بلا حدود".

واتهم "حماس" بالسعى لتبرئة نفسها من جرائم التفجيرات فى غزة ورمى التهم على مواطنين ينتسبون لحركة فتح وأجهزة السلطة الشرعية فى اطار خطة تحريض شاملة.

وأكد القواسمى إخلاص القيادى الفتحاوى مأمون سويدان المعتقل لدى "حماس" وصدق انتمائه وفشل المشككين بشرفه الوطنى فى النيل منه ومن المناضلين.

وكانت حماس قد أعلنت مؤخرا أن لديها وثائق على تورط مخابرات السلطة الفلسطينية فى تقديم معلومات للاحتلال الاسرائيلى تسببت باغتيال شخصيات وتدمير منازل خلال الحرب الأخيرة على غزة،كما أعلنت أن لديها أدلة حول تورط بعض الجهات والمسئولين الفلسطينيين فى التحريض عليها وإفساد علاقات الشعب الفلسطينى مع أشقاء عرب.