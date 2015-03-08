غدًا.. وزراء الخارجية العرب يناقشون إدانة تدمير التراث فى العراق

أدرج مجلس جامعة الدول العربية فى ختام أعماله دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غد الاثنين، حول تدمير التراث الدينى والثقافى فى العراق على يد التنظيمات الإرهابية، وخاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، ويدعو مشروع القرار الدول إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق.

ويدعم مشروع القرار العراق فى حربه ضد كيان "داعش" الإرهابى ويدين الجرائم والهجمات الإرهابية التى يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات كيان "داعش" الإرهابى وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الإرهاب باعتباره جزءا حيويا فى عملية مكافحته، حيث إن استمرار هذا التنظيم فى تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار المتربة على ذلك فضلا عن عمليات الاتجار غير المشروع عبر الحدود مع هذا التنظيم الإرهابى، يعنى استمرار وجوده فى العراق ودول عربية أخرى .

ويدعو مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان "داعش" الإرهابى على مناطقهم، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجئ سورى وهو ما فرض على العراق أعباءً مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين فى ذات الوقت .

ويدعو مشروع القرار مجلس جامعة الدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العراق والمطالبة بتنفيذ الفقرة (10) من قرار مجلس الأمن 1566 لعام 2004 بشأن تعويض ضحايا الإرهاب، وإن هذه التعويضات تكلف موازنة العراق مبالغ كبيرة إزاء المساعدات الإنسانية المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التى لن ترتق للأسف إلى حجم الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها العراق .

ويدعو مشروع القرار إلى تفعيل مجلس الدفاع العربى المشترك للجامعة العربية بالشكل الذى يأخذ بنظر الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتى تهدد الأمن القومى العربى.