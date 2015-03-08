"التعاون الدولى" توقع إتفاقية مع فرنسا لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 20 ميجاوات

كشفت وزارة التعاون الدولى، أن الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون ستوقع مع أنيك جيرادين وزيرة الدولة لشئون التنمية والفرانكفونية بوزارة الشئون الخارجية الفرنسية، على هامش المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى الفترة من 13-15 مارس الجارى اتفاقية بشأن مشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية بقدرة 20 ميجاوات بكوم أمبو.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، أنيك جيراردين وزيرة الدولة لشئون التنمية والفرانكفونية بوزارة الشئون الخارجية الفرنسية، وأندريه بارانت سفير فرنسا بالقاهرة وستيفانى لانفرانشى مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة.

وأوضحت وزارة التعاون الدولى فى بيان صحفى صادر عنها ظهر اليوم الأحد، أنه تم خلال المقابلة مناقشة الجهود التى تقوم بها كل من مصر وفرنسا فى سبيل دعم أهداف التنمية الدولية، كما تطرق الاجتماع إلى المؤتمر المقرر عقده فى نيويورك خلال سبتمبر 2015 لتبنى أجندة المستدامة التى يتم التفاوض عليها حالياً فى إطار الأمم المتحدة، والتى من المنتظر أن تشكل نقلة نوعية فى عدد من المجالات التنموية وخاصة الصحة والتعليم ومحاربة الفقر.

وأضافت وزارة التعاون الدولى، أن اللقاء مع الجانب الفرنسى تناول أيضا المؤتمر المنتظر انعقاده فى باريس خلال شهر ديسمبر 2015 بشأن الاتفاق الإطارى لتغير المناخ، مشيرا إلى أنه فى هذا الإطار، أكد الجانبان على أهمية العمل على تنسيق المواقف فيما بينهما تجاه القضايا المنتظر مناقشتها خلال المؤتمرات المشار إليها.

وأوشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الأولوية التى تعطيها الحكومة المصرية لمجالات الصحة والتعليم والبيئة، كما أشارت إلى الجهود التى يقوم بها الجانب المصري خلال رئاسته لاجتماع وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشرة المقام حالياً فى القاهرة للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ تمهيداً لمؤتمر باريس 2015.

ومن ناحية أخرى، تم التطرق إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس 2015 حيث أوضحت "الأهوانى" أن أهمية المؤتمر تتمثل فى توجيه رسالة إيجابية إلى العالم بشأن مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع مصر بشكل دائم على خارطة الاستثمارات العالمية، ومن جانبها أعربت الوزيرة الفرنسية عن تطلع بلادها للمشاركة فى هذا المؤتمر ودعم تدفق الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.

وفى نهاية اللقاء أشادت نجلاء الأهوانى بالدور الهام الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية-باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية- فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى عدد من المشروعات الهامة التي تمولها الوكالة فى مصر ومن أهمها المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات التنموية الهامة.

موضوعات متعلقة..

>وزيرة التعاون الدولى: عرض رؤية الحكومة للإصلاح فى جلسات بالمؤتمر الاقتصادى

>

>وزيرة التعاون:تونى بلير وكريستين لاجارد ضمن المتحدثين بالمؤتمر الاقتصادى

وزيرة التعاون الدولى تحدد 3 شروط لتقييم نجاح المؤتمر الاقتصادى

>